Динамо огласило заявку на Лигу чемпионов

Стал известен выбор Мирчи Луческу.

На групповой этап турнира заявлены 30 футболистов: 25 игроков – по списку А и 5 – по списку Б.

Отметим присутствие в заявке новичка Витиньо, форварда Владислава Супряги, который летом был близок к уходу из клуба, а также продолжающего восстанавливаться после тяжелой травмы Артема Беседина.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет (заявка Б*), Валентин Моргун (Б), Денис Бойко

Защитники: Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (Б), Александр Сирота (Б), Константин Вивчаренко (Б), Томаш Кендзера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витиньо, Виталий Буяльский, Денис Антюх;

Нападающие: Эрик Рамирес, Владислав Кулач, Артем Беседин, Илья Шкурин, Владислав Супряга

Напомним, что Динамо попало в группу с Барселоной, Баварией и Бенфикой. Первый матч киевляне проведут 14 сентября дома против португальского гранда.