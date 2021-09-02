Шахтер огласил заявку на Лигу чемпионов

Нашлось место для Жуниора Мораеса, которого уже давно не видели на поле.

Шахтер обнародовал список футболистов, на которых Роберто Де Дзерби будет рассчитывать на групповой стадии Лиги чемпионов.

Место в заявке получил Жуниор Мораес, который долгое время восстанавливается после травмы.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков*, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин*



Защитники: 2. Додо, 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 31. Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь



Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио*, 11. Марлос, 14. Тете*, 15. Артем Бондаренко*, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 25. Георгий Судаков*, 21. Алан Патрик, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка



Нападающие: 9. Дентиньо, 10. Жуниор Мораес, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо

Футболисты, около фамилий которых стоит "*", заявлены по списку B.

Напомним, что Шахтер в рамках группового этапа Лиги чемпионов сыграет против Интера, Реала и Шерифа.