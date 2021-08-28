Куман: Мало знаю о Динамо Киев, но жду от них более-менее того же, что и в прошлом году

Наставник Барселоны прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Ранее, киевское Динамо в ходе процедуры жеребьевки узнало имена своих соперников по групповому раунду Лиги чемпионов УЕФА, среди которых присутствуют каталонская Барселона, мюнхенская Бавария и лиссабонская Бенфика.

С реакцией "орлов" и футболистов "Красной машины" Мануэля Нойера и Йосуа Киммиха Football.ua уже успел познакомить своих читателей, но теперь очередь высказать свое мнение подошла к наставнику "блаугранас" Рональду Куману.

"Безусловно, нам попалась очень непростая группа, однако параллельно существовала возможность угодить на еще более сложных соперников. Мы будем противостоять действительно большим командам. Особенно — Баварии. Бенфика тоже является клубом со славной историей и узнаваемым именем, а против Динамо мы играли год назад и прекрасно знаем, чего от них ожидать.

Бавария, как и мы, будет стремиться выиграть Лигу чемпионов. У нее есть прекрасный набор футболистов. Судьба первого места будет решаться между нами, мюнхенцами и, возможно, Бенфикой.

Я мало что знаю о Динамо на данный момент. В курсе, что у них есть качественные молодые игроки, но все равно ожидаю примерно того же, что мы видели в прошлом году.

За Бенфикой я смотрел в матче против ПСВ. Они играть в меньшинстве почти час, н прекрасно понимали, как именно нужно действовать на поле. Это сильный и агрессивный коллектив. Кроме того, мне приятно вспоминать, что я был игроком этого клуба в течении одного года. Думаю, что мы получим удовольствие от этого соперничества", — подытожил нидерландский специалист.

Напомним, что уже 29 августа каталонскую Барселону ожидает домашняя игра против Хетафе.