Стало известно расписание матчей Динамо Киев в Лиге чемпионов

Определились дата и время поединков главного еврокубкового турнира.

Динамо Киев в рамках группового этапа Лиги чемпионов сразится с Баварией, Барселоной и Бенфикой.

Подопечные Мирчи Луческу начнут турнир домашним поединком против Бенфики, а затем будут два крайне сложных выезда — сперва в Мюнхен, а затем в Барселону. После этого киевляне примут немецкий и испанский гранды на своем поле, а в шестом туре пожалуют в Лиссабон к Бенфике.

1 тур, 14 сентября. 22:00 Динамо – Бенфика

2 тур, 29 сентября. 22:00 Бавария – Динамо

3 тур, 20 октября. 19:45 Барселона – Динамо

4 тур, 2 ноября. 22:00 Динамо – Барселона

5 тур, 23 ноября. 19:45 Динамо – Бавария

6 тур, 8 декабря. 22:00 Бенфика – Динамо

Напомним, что на Football.ua доступен материал-представление соперников Динамо Киев по группе Лиги чемпионов.