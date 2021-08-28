Стало известно расписание матчей Динамо Киев в Лиге чемпионов

28 августа 2021

Динамо Киев - Барселона, getty images

Определились дата и время поединков главного еврокубкового турнира.

Динамо Киев в рамках группового этапа Лиги чемпионов сразится с Баварией, Барселоной и Бенфикой.

Подопечные Мирчи Луческу начнут турнир домашним поединком против Бенфики, а затем будут два крайне сложных выезда — сперва в Мюнхен, а затем в Барселону. После этого киевляне примут немецкий и испанский гранды на своем поле, а в шестом туре пожалуют в Лиссабон к Бенфике.

1 тур, 14 сентября. 22:00 Динамо – Бенфика

2 тур, 29 сентября. 22:00 Бавария – Динамо

3 тур, 20 октября. 19:45 Барселона – Динамо

4 тур, 2 ноября. 22:00 Динамо – Барселона

5 тур, 23 ноября. 19:45 Динамо – Бавария

6 тур, 8 декабря. 22:00 Бенфика – Динамо

Напомним, что на Football.ua доступен материал-представление соперников Динамо Киев по группе Лиги чемпионов.

Команды
статьи по теме:
Getty Images 27 августа 2021 Более трех сотен трофеев на четверых: знакомим с группой Динамо в Лиге чемпионов
Йосуа Киммих, Getty Images 27 августа 2021 Киммих: Динамо — вызов, который потребует максимальной концентрации
Сидклей, ПАОК 27 августа 2021 ПАОК арендовал Сидклея у Динамо Киев
 
 Rambler's Top100