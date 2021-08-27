Почеттино: Всегда нечто особенное — играть с Манчестер Сити

Наставник ПСЖ высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22, по итогам которой 32 команды узнали своих соперников. Так, ПСЖ попал в один квартет с Манчестер Сити, Лейпцигом и Брюгге.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино поделился эмоциями от результатов минувшей жеребьевки.

"Важно финишировать первыми. Хотим победить во всех играх — это наша главная задача. Всегда нечто особенное — играть [с Манчестер Сити], так как это одна из лучших команд Европы.

Но также мы не сомневаемся в том, что РБ Лейпциг с Брюгге будут стараться изо всех сил, и знаем, что придется нелегко", — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

С полными результатами жеребьевки можно ознакомиться по данной ссылке.