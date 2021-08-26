Де Дзерби: Интер — индивидуально сильная команда

26 августа 2021

Роберто Де Дзерби, ФК Шахтер

Специалист рассказал о жеребьевке ЛЧ.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал попадание в одну группу Лиги чемпионов с миланским Интером.

"Интер — индивидуально сильная команда. Их возглавит хороший тренер Симоне Индзаги, при котором клуб играет почти так же, как и в прошлом году.

Да, они потеряли Хакими, Лукаку и других футболистов, но подписали Джеко, Чалханоглу и Корреа. Они остаются очень сильными", — сказал Де Дзерби.

Напомним, Шахтер оказался в группе D, где им компанию составят Реал, Интер и Шериф.

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