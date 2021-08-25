Педриньо оказался вне заявки на ответный матч против Монако

Донецкий Шахтер определит свою дальнейшую судьбу в еврокубках этого сезона путем проведения домашнего поединка на ОСК Металлист против французского Монако.
Роберто Де Дзерби, после первого поединка во Франции (1:0), поставил в ворота Андрея Пятова, вместо травмированного Анатолия Трубина, а неожиданно оказавшегося вне заявки Педриньо в основе заменил Алан Патрик.
Нико Ковач, в свою очередь, также сменил голкипера, что и стало единственным изменением с его стороны.
Шахтер: Пятов — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Алан Патрик, Соломон — Траоре.
Запасные: Шевченко, Кривцов, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Конопля, Исмаили, Корниенко, Фернандо.
Монако: Нюбель — Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике — Мартинш, Фофана, Тчуамени, Головин — Фолланд, Бен-Йеддер.
Запасные: Маевский, Ленард, Фабрегас, Дисаси, Боаду, Жан Лукас, Якобс, Агилар, Матсима, Матазо, Диоп, Иcидор.
Матч Шахтер — Монако начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.