Педриньо: Нас ждет непростой, но интересный поединок против Монако

Полузащитник Шахтера прокомментировал процесс подготовки к первой игре против Монако.

Уже в скором времени донецкого Шахтеру предстоит сыграть первый поединок в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против французского Монако на поле стадиона Луи II.

Накануне противостояния, полузащитник "горняков" Педриньо, участие которого в предстоящем ответственном матче находится под вопросом из-за травмы, поделился своими впечатлениями от тренировочного процесса команды.

"Я уже успел восстановиться, все хорошо. Не могу сказать, что готов на сто процентов, но в зависимости от того, как буду чувствовать себя в ближайшие дни, и решится, выйду на поле или нет. Понимаю, что сейчас важный момент для всей команды и противостояние с Монако для нас значит очень много.

Я работал вместе с командой только в последний день перед вылетом на игру, участвовал в тактическом занятии.

Относительно соперника, могу сказать, что Монако — большая команда с очень квалифицированными игроками. Нас ждет непростая, но интересная встреча. Такие матчи требуют самопожертвования чуть больше, чем остальные. Отдаем себе отчет, насколько поединок важен для всего сезона. Уверен, мы хорошо подготовлены", — подытожил бразилец.

Напомним, что матч Монако — Шахтер состоится 17 августа, начало в 22:00 по киевскому времени. За ходом событий поединка вы можете следить на нашем сайте с помощью текстовой трансляции.

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