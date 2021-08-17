Степаненко: Если Монако проиграло в чемпионате, то только сильнее будет настраиваться на игру против Шахтера

Полузащитник Шахтера рассказал о настрое команды на предстоящую игру против Монако.

Донецкий Шахтер уже в скором времени проведет первое противостояние против французского Монако в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА на поле стадиона Луи II, попытавшись при этом обеспечить себе комфортный задел перед ответным противостоянием на ОСК Металлист в Харькове.

Полузащитник "горняков" Тарас Степаненко накануне предстоящей игры пообщался с журналистами пресс-службы клуба, рассказав о готовности команды к матчу против "монегасков".

"Начали подготовку с теории. Нам рассказали о сопернике: как играет, прессингует, действует в атаке. Позавчерашнюю тренировку посвятили полностью подготовке к игре против Монако. Думаю, что мы будем хорошо готовы.

Что касается моего гола в прошлом матче УПЛ (в ворота Металлист 1925 — ред.), то могу сказать, что забивать всегда приятно. Я нечасто это делаю, поэтому всегда счастлив, когда получается это делать. Тем более, что этот гол принес победу команде. Если Сергей Кривцов будет больше отдавать голевых перед, будем забивать больше.

Состав Монако я уже изучил — есть пару хороших нападающих, а вообще, это достаточно молодой коллектив. Думаю, что соперник больше играет в командный футбол, а ярких индивидуальностей, которые могли бы тащить команду на себе, там нет. Есть Фабрегас, но он сидит на замене.

Знаю, что Монако проиграл в последнем матче своего чемпионата. Мы тоже уступили Александрии (1:2 — ред.), но потом обыграли Генк в ответной игре. Думаю, их главный тренер просто дал отдохнуть основным футболистам. Сам матч я не смотрел, но, наверное, так и было. Они так же, как и мы, сыграли матч квалификации до этого, поэтому получили возможность отдохнуть, а потом случилось так, как и у нас с Александрией: пропустили и не сумели забить в ответ.

Поэтому, если они и проиграли, то только сильнее будут настраиваться на нашу и игру и разбирать свои ошибки. Для них, как и для нас, это важный матч. Нужно серьезно настроиться и готовиться к бою", — подытожил украинский полузащитник.

Напомним, что матч Монако — Шахтер состоится 17 августа, начало в 22:00 по киевскому времени. За ходом событий поединка вы можете следить на нашем сайте с помощью текстовой трансляции.

Также, рекомендуем ознакомиться с анонсом предстоящего поединка.