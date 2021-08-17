Монако — Шахтер. Накануне

Football.ua анонсирует первый поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов между Монако и Шахтером.

Донецкий Шахтер на выезде в матче против Монако постарается добыть комфортный результат, дабы иметь хорошие шансы перед ответной встречей.

Монако – Шахтер

Будет ли в групповом этапе Лиги чемпионов две команды из Украины покажет двухматчевое противостояние Монако и Шахтера. Старт сезона для "горняков" складывается достаточно непросто. Даже если убрать в сторону поражение от Александрии, то и победные игры против Ингульца, Металлиста 1925, Львова не были из разряда простых. Шахтер буквально вырывал три очка в этих поединках. В двухматчевом противостоянии с Генком бельгийцы создали непозволительно много проблем у ворот Анатолия Трубина. Хотя Шахтер и прошел Генк, нельзя сказать, что сделано это было беспроблемно.

Понятное дело, что с приходом нового главного тренера Роберто Де Дзерби игрокам Шахтера потребуется время, чтобы понять требования итальянского специалиста. Де Дзерби молод и амбициозен, полон решительности многое поменять. То, что сейчас происходит с Шахтером, в чем-то напоминает приход на пост главного тренера Паулу Фонсеки. Тогда португалец тоже решил поменять многое, что так хорошо работало при Луческу. Ценой этому стал вылет команды на стадии квалификации Лиги чемпионов от Янг бойз. Потом Фонсека вернулся к старым наработкам, и Шахтер снова заиграл.

Определенную параллель с приходом Фонсеки проводить, конечно же, можно, но не надо забывать, что Луческу оставил своему преемнику очень хорошее наследие и сильно видоизменять то, что годами приносило результат не имело никакого смысла. Сейчас же Шахтеру просто необходимы изменения, ведь происходит смена поколений. Возрастные игроки перестают отыгрывать столь ощутимую роль в команде, а на их места приходят более молодые и соответственно неопытные. Этот процесс не может пройти бесследно. Сюда же добавляем, что Де Дзерби не Фонсека, он точно будет сначала все ломать, а потом строить по-своему и под себя. Вопрос лишь в том, насколько долго затянется это "ломать", и на сколько от этого будут страдать результаты команды.

Попасть в Лигу чемпионов для Шахтера – жизненно необходимо. Эти игроки привыкли из года в год выступать в самом престижном евротурнире. Попади они в групповой этап Лиги Европы, Де Дзерби будет очень сложно мотивировать игроков отдавать всех себя на поле в этом менее престижном соревновании.

Соперник Шахтера стартовал в текущем сезоне очень неоднозначно. Из позитива – уверенный проход Спарты. Французы не имели особых проблем с чехами. В чемпионате все не так радужно. Позади два тура, а в графе набранных очков – 1. С одной стороны, это говорит о том, что и Монако имеет свои проблемы при входе в сезон. С другой – главный тренер Нико Ковач уже отмечал, что против того же Лорьяна команде приходилось вскрывать плотную оборону и действовать против соперника, который обороняется большими силами и редко ходит в атаку. Вполне логично, что от Шахтера такой игры французы не ждут, а потому считают, что у них будет гораздо больше пространства, свободных зон и соответственно возможностей, чтобы забить гол.

Нико Ковач довольно неожиданно назвал Шахтер фаворитом этой встречи, хотя букмекерские котировки говорят об обратном. Главный тренер "оранжево-черных" не поверил в искренность этих слов, назвав Ковача хитрецом.

Не стоит питать иллюзий, предпочтительнее в этой паре действительно выглядит именно Монако, но это не значит, что Шахтер не имеет шансов в этом двухматчевом противостоянии. Справедливо оценивать шансы перед стартовым свистком первого матча 55% на 45% в пользу французов.

Ориентировочные составы команд

Монако: Майецки – Сидибе, Марипан, Дисаси, Бадьяшиль, Энрике – Фабрегас, Чуамени, Головин – Йеддер, Фолланд

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Антонио, Педриньо, Соломон, Тете – Траоре

Форма команд

История личных противостояний

Всего игр (официальные матчи): 2 (1 победа Монако, 1 победа Шахтер)

Комментарии перед матчем

Главный тренер Монако Нико Ковач:

"Шахтер - грозный соперник, привыкший к этим встречам в Лиге чемпионов. Они фавориты, но мы верим в свои силы, в свои качества. В прошлом сезоне мы много работали, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы счастливы сыграть в этом матче, но как тренер я думаю в первую очередь о Лорьяне в пятницу".

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

"Почему Степаненко проигрывает конкуренцию? Я очень доволен Тарасом и его уровнем тренировок. Он не играл против Генка, потому что мне нужны были футболисты с физическими характеристиками как у Майкона и Маркоса Антонио. Степаненко — тот футболист, который может играть в стартовом составе, как и Алан Патрик. Не имеет значения, Лига чемпионов это или УПЛ, все эти футболисты для меня ключевые".

Ковач сказал, что Шахтер — фаворит матча? В Италии так говорят, когда хитрят. Обычно — это наоборот. Посмотрим завтра на результат, был он прав или нет".

Нападающий Шахтера Ласина Траоре:

"Очень трудно выделить кого-то из Монако. Много молодых футболистов, но есть и опытные, как Бен-Йеддер. Очень хорошая команда. У каждой команды свои аргументы в этом двухматчевом противостоянии. Посмотрим, кто окажется сильнее".

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас:

"Наше дело образца прошлого сезона еще не завершено, а выступать в Лиге чемпионов является нашей главной целью. Ближайшие две недели мы будем очень много работать ради того, чтобы обыграть Шахтер.

Сейчас только начало сезона, поэтому тренер дает мне нагрузку дозировано. Я все еще чувствую, что смогу составить конкуренцию в этой команде, поэтому продолжаю за нее выступать. Я готов к новым вызовам, но все решает наставник".

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua