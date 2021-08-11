Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

11 августа 2021

Игроки Шахтера, фото Шахтер

Команды сразятся за путевки в групповой этап турнира.

Завершились все поединке в рамках третьего тура квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились все пары плей-офф квалификации.

Донецкий Шахтер в рамках данной стадии сыграет против Монако. Шериф Вернидуба, в свою очередь, будет противостоять Динамо из Загреба. 

Также интересную пару составили ПСВ и Бенфика. Отметим, что пройти дальше португальцам помог дебютный гол Романа Яремчука.

Пары плей-офф Лиги чемпионов:

Зальцбург — Брондбю

Янг Бойз — Ференцварош

Мальме — Лудогорец

Шериф — Динамо З

Монако — Шахтер

Бенфика — ПСВ

Первые матчи состоятся 17 и 18 августа, тогда как ответные игру пройдут 24 и 25 августа.

статьи по теме:
Мальме - Рейнджерс, Getty Images 04 августа 2021 Лига чемпионов. Рейнджерс уступили Мальме, ПСВ разгромил Мидтьюлланд
ФК Шериф 10 августа 2021 Лига чемпионов. Шериф сенсационно прошел Црвену Звезду, Славия обыграла Ференцварош
Симоне Индзаги, getty images 28 мая 2021 Первая за долгие годы Лига чемпионов и полупровальная Серия А: итоги сезона для римского Лацио
 
 Rambler's Top100