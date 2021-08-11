Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Завершились все поединке в рамках третьего тура квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились все пары плей-офф квалификации.
Донецкий Шахтер в рамках данной стадии сыграет против Монако. Шериф Вернидуба, в свою очередь, будет противостоять Динамо из Загреба.
Также интересную пару составили ПСВ и Бенфика. Отметим, что пройти дальше португальцам помог дебютный гол Романа Яремчука.
Пары плей-офф Лиги чемпионов:
Зальцбург — Брондбю
Янг Бойз — Ференцварош
Мальме — Лудогорец
Шериф — Динамо З
Монако — Шахтер
Бенфика — ПСВ
Первые матчи состоятся 17 и 18 августа, тогда как ответные игру пройдут 24 и 25 августа.