Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Команды сразятся за путевки в групповой этап турнира.

Завершились все поединке в рамках третьего тура квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых определились все пары плей-офф квалификации.

Донецкий Шахтер в рамках данной стадии сыграет против Монако. Шериф Вернидуба, в свою очередь, будет противостоять Динамо из Загреба.

Также интересную пару составили ПСВ и Бенфика. Отметим, что пройти дальше португальцам помог дебютный гол Романа Яремчука.

Пары плей-офф Лиги чемпионов:

Зальцбург — Брондбю

Янг Бойз — Ференцварош

Мальме — Лудогорец

Шериф — Динамо З

Монако — Шахтер

Бенфика — ПСВ

Первые матчи состоятся 17 и 18 августа, тогда как ответные игру пройдут 24 и 25 августа.