УЕФА назвал лучший гол сезона-2020/21

Пресс-служба УЕФА признала гол нападающего Порту Мехди Тареми в ворота лондонского Челси в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов лучшим забитым мячом прошлого сезона в еврокубках.

Напомним, 29-летний иранец забил через себя из пределов штрафной площадки после подачи с правого фланга. Тем не менее, этот гол не помог "драконам" выйти в полуфинал, куда отправился Челси, который и выиграл турнир.

⚽ The UEFA Goal of the Season winner!



👏 Congratulations, @MehdiTaremi9!