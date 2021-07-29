УЕФА назвал лучший гол сезона-2020/21

29 июля 2021

Мехди Тареми, Getty Images

Приз получил нападающий Порту Мехди Тареми, забивший в ворота лондонского Челси.

Пресс-служба УЕФА признала гол нападающего Порту Мехди Тареми в ворота лондонского Челси в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов лучшим забитым мячом прошлого сезона в еврокубках.

Напомним, 29-летний иранец забил через себя из пределов штрафной площадки после подачи с правого фланга. Тем не менее, этот гол не помог "драконам" выйти в полуфинал, куда отправился Челси, который и выиграл турнир.

В борьбе за награду Тареми опередил итальянец Лоренцо Инсинье, который забил в ворота Бельгии в четвертьфинале Евро-2020. Третьим стал Кемар Руф, забивший за Рейнджерс с центра поля в ворота Стандарда в Лиге Европы.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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