УЕФА назвал лучший гол сезона-2020/21

Пресс-служба УЕФА признала гол нападающего Порту Мехди Тареми в ворота лондонского Челси в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов лучшим забитым мячом прошлого сезона в еврокубках.
Напомним, 29-летний иранец забил через себя из пределов штрафной площадки после подачи с правого фланга. Тем не менее, этот гол не помог "драконам" выйти в полуфинал, куда отправился Челси, который и выиграл турнир.
В борьбе за награду Тареми опередил итальянец Лоренцо Инсинье, который забил в ворота Бельгии в четвертьфинале Евро-2020. Третьим стал Кемар Руф, забивший за Рейнджерс с центра поля в ворота Стандарда в Лиге Европы.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.