УЕФА назвал лучший гол сезона-2020/21

Приз получил нападающий Порту Мехди Тареми, забивший в ворота лондонского Челси.

Пресс-служба УЕФА признала гол нападающего Порту Мехди Тареми в ворота лондонского Челси в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов лучшим забитым мячом прошлого сезона в еврокубках.

Напомним, 29-летний иранец забил через себя из пределов штрафной площадки после подачи с правого фланга. Тем не менее, этот гол не помог "драконам" выйти в полуфинал, куда отправился Челси, который и выиграл турнир.

⚽ The UEFA Goal of the Season winner!



👏 Congratulations, @MehdiTaremi9! — UEFA (@UEFA) July 29, 2021

В борьбе за награду Тареми опередил итальянец Лоренцо Инсинье, который забил в ворота Бельгии в четвертьфинале Евро-2020. Третьим стал Кемар Руф, забивший за Рейнджерс с центра поля в ворота Стандарда в Лиге Европы.

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