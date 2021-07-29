Селтик вылетел из Лиги чемпионов, ПСВ прошел Галатасарай и другие результаты

Подошел к концу второй раунд квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого произошло несколько неожиданных результатов.
Самой большой сенсацией стал вылет Селтика от датского Мидтьюлланда после выездного поражения со счетом 2:1.
В другом противостоянии довольно именитых соперников ПСВ на выезде обыграл Галатасарай и прошел в следующую стадию.
Все результаты:
Нефтчи — Олимпиакос 0:1
Шериф - Алашкерт 3:1
Клуж — Линкольн Ред Импс 2:0
Мидтьюлланд — Селтик 2:1
Галатасарай — ПСВ 1:2
Лудогорец — Мура 3:1
Янг Бойз — Слован Б 3:2
Спарта П — Рапид 2:0
Црвена Звезда — Кайрат 5:0