Селтик вылетел из Лиги чемпионов, ПСВ прошел Галатасарай и другие результаты

Предлагаем вам результаты матчей самого престижного клубного турнира.

Подошел к концу второй раунд квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого произошло несколько неожиданных результатов.

Самой большой сенсацией стал вылет Селтика от датского Мидтьюлланда после выездного поражения со счетом 2:1.

В другом противостоянии довольно именитых соперников ПСВ на выезде обыграл Галатасарай и прошел в следующую стадию.

Все результаты:

Нефтчи — Олимпиакос 0:1

Шериф - Алашкерт 3:1

Клуж — Линкольн Ред Импс 2:0

Мидтьюлланд — Селтик 2:1

Галатасарай — ПСВ 1:2

Лудогорец — Мура 3:1

Янг Бойз — Слован Б 3:2

Спарта П — Рапид 2:0

Црвена Звезда — Кайрат 5:0