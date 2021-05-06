Лига чемпионов-2021/2022: Динамо Киев и ещё 10 счастливчиков

Football.ua рассматривает перечень клубов, которые мы уже точно увидим в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Еще не успел завершиться текущий футбольный год, как уже можно начинать составлять определенную картину относительно состава участников будущего группового этапа наиболее престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов УЕФА.

Положение команд в турнирной таблице отдельных национальных первенств позволяют нам с уверенностью говорить об их будущем присутствии непосредственно в одной из групп Лиги чемпионов-2021/22.

На данный момент, список счастливчиков выглядит следующим образом:

Манчестер Сити (Англия)

Бавария (Германия)

Атлетико Мадрид (Испания)

Реал Мадрид (Испания)

Барселона (Испания)

Севилья (Испания)

Интер (Италия)

Динамо Киев (Украина)

Зенит (Россия)

Аякс (Нидерланды)

Спортинг (Португалия)

Стоит отметить, что вторая по силе команда украинской Премьер-лиги текущего сезона будет стартовать с третьего квалификационного раунда по Пути представителей лиг. На данную позицию все еще претендуют донецкий Шахтер и луганская Заря.

Соперником для нашей команды будут три наиболее успешных коллектива из второго квалификационного раунда Пути представителей лиг, а также третьи по силе команды Франции и Португалии, и занявшая второе место бельгийского национального первенства.

Напомним, что процесс квалификации стартует с Предварительного раунда, жеребьевка которого пройдет 8 июня, а первые матчи 22 июня. Ближайший матч с участием украинской команды в данном турнире запланирован на 3-4 августа, при жеребьевке 19 июля, а старт группового этапа — 14-15 сентября, после предварительной жеребьевки 26 августа в Монако.