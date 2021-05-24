Участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на следующий сезон

Лучшие европейские лиги определились со своим представительством в главном клубном турнире.

Абсолютно все чемпионаты из категории топ-10 ассоциаций в рейтинге УЕФА подошли ко своему логическому завершению, благодаря чему мы уже можем получить первое представление о будущем составе корзин при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Свой путь в данный турнир успешно удалось проложить следующим командам:

10 чемпионов высших футбольных лиг из ассоциаций 1 – 10 рейтинга УЕФА: Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг, Зенит, Брюгге, Динамо Киев, Аякс, Бешикташ (так как слот для победителя Лиги чемпионов остается вакантным);

6 команд, занявших второе место в высших футбольных лигах в ассоциациях 1 – 6: Реал, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, Милан, Пари Сен-Жермен, Порту.

4 команд, занявших третье место в высших футбольных лигах в ассоциациях 1 – 4: Барселона, Ливерпуль, Боруссия Д, Аталанта.

4 команды, занявших четвёртое место в высших футбольных лигах в ассоциациях 1 – 4: Севилья, Челси, Вольфсбург, Ювентус.

Уже на следующей неделе, с помощью победы над английским Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы УЕФА в Гданьске, испанский Вильярреал может пополнить этот почетный перечень клубов.

В противном случае, судьба прямой путевки для победителя данного турнира окажется такой же, как и у текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, в финале которого сыграют английские Манчестер Сити и Челси, которые ранее успешно квалифицировались на следующий сезон.

Напомним, что донецкий Шахтер, в качестве второго представителя в данном турнире от Украины, начнет свой путь с третьего квалификационного раунда Пути представителя лиг.