Украинские арбитры будут работать на матче Лиги чемпионов

Еврокубковая встреча состоится 21 июля в Мальме.

На поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между шведским Мальме и финским ХИКом будет работать украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Сергей Приступа. Четвертым арбитром был назначен Андрей Коваленко.

Встреча состоится 21 июля в Мальме и начнется в 20:00.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.