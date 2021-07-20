Украинские арбитры будут работать на матче Лиги чемпионов

20 июля 2021

Николай Балакин, УАФ

Еврокубковая встреча состоится 21 июля в Мальме.

На поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между шведским Мальме и финским ХИКом будет работать украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Сергей Приступа. Четвертым арбитром был назначен Андрей Коваленко.

Встреча состоится 21 июля в Мальме и начнется в 20:00.

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Источник: Украинская ассоциация футбола

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