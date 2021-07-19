Стали известны результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

В этом отборочном раунде донецкий Шахтер сыграет против бельгийского Генка.

Сегодня, 19 июля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

Жеребьевка отборочного раунда была поделена на два этапа и первыми своих соперников узнали чемпионы своих стран, а затем все остальные.

Путь чемпионов

Динамо Загреб (Хорватия)/ Омония (Кипр) — Легия (Польша)/ Флора (Эстония)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар)/ ЧФР (Румыния) - Слован (Словакия)/ Янг Бойз (Швейцария)

Олимпиакос (Греция)/ Нефтчи (Азербайджан) — Мура (Словения)/ Лудогорец (Болгария)

Кайрат (Казахстан)/ Црвена Звезда (Сербия) — Алашкерт (Армения)/ Шериф (Молдавия)

Мальме (Швеция)/ ХИК (Финляндия) — Рейнджерс (Шотландия)

Ференцварош (Венгрия)/Жальгирис (Литва) — Славия (Чехия)

Путь представителей лиг

ПСВ (Нидерланды)/ Галатасарай (Турция) — Селтик (Шотландия)/ Митьюлланд (Дания)

Спартак (Россия) — Бенфика (Португалия)

Монако (Франция) — Рапид (Австрия)/ Спарта (Чехия)

Напомним, в этом раунде квалификации примет участие донецкий Шахтер, которому будет противостоять бельгийский Генк.