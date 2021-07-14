Григорчук: Чтобы обыгрывать такие команды как Лудогорец, мы должны уметь больше, чем мы умеем сегодня

Наставник солигорского Шахтера прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер солигорского Шахтера Роман Григорчук прокомментировал поражение от болгарского Лудогорца (0:1) в ответном поединке стартового раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Мы просто должны понимать, что для того, чтобы обыгрывать такие команды как Лудогорец, мы должны уметь больше, чем мы умеем на сегодняшний момент. Понимаем, что нужно проделать ой сколько много работы. А о каком-то опустошении просто речи не может идти. Это абсолютно не тот случай.

Качество игры? Я сейчас не склонен сравнивать первую игру со второй. Мы расстроены тем, что мы не в Лиге чемпионов, а дальше идем в другой турнир. При этом, понимаем, что чтобы задержаться в Лиге конференций как можно дольше, нам нужно очень сильно добавить.

Замена Валона Ахмеди? Он получил травму. Насколько она серьезная сейчас я не могу сказать", — приводит слова Григорчука официальный сайт солигорского Шахтера.

Отметим, что Шахтер теперь сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Конференций. Соперником белорусской команды будет Фола из Люксембурга.