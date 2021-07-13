Вернидуб вывел Шериф во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

13 июля 2021

ФК Шериф

В следующем раунде команда украинского специалиста встретится с Алашкертом или Коннахом Куэй.

Сегодня, 13 июля, в Европе проходят ответные поединки первого отборочного раунда Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

В одном из противостояний молдавский Шериф под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба минимально обыграл албанскую Теуту со счетом 1:0. Первая игра завершилась со счетом 4:0.

В следующем раунде команда 55-летнего украинца встретится с победителем пары Алашкерт - Коннах Куэй. Их первая игра закончилась со счетом 2:2, а ответная пройдет завтра, 14 июля.

Шериф (Молдова) — Теута (Албания) 1:0 (первая игра 4:0)
Гол: Траоре, 6.

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