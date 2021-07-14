Григорчук не смог вывести солигорский Шахтер во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

Во второй отборочный раунд прошел Ференцварош с двумя украинцами в составе.

Солигорский Шахтер под руководством Романа Григорчука не смог пройти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, уступив болгарскому Лудогорцу со счетом 0:1.

Победу болгарскому клубу принес единственный забитый мяч в исполнении Кирилла Бесподова. Первая игра завершилась с таким же минимальным счетом в пользу Лудогорца.

Таким образом, команда Григорчука вылетела из Лиги чемпионов и теперь сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Конференций. Соперником белорусской команды будет Фола из Люксембурга.

Также отметим, что во второй раунд квалификации Лиги чемпионов прошел венгерский Ференцварош, который в гостях уверенно обыграл Приштину из Косово со счетом 3:1. Первая игра закончилась в пользу венгров со счетом 3:0.

В составе венгерского клуба выступают два украинца — Игорь Харатин и Александр Зубков. На счету Харатина полный проведенный поединок, а у Зубкова 30 минут на поле.

Следующим соперником Ференцвароша станет литовский клуб Жальгирис, который прошел Линфилд из Северной Ирландии. Матчи пройдут 20 и 27 июля.

Ранее проход во второй раунд квалификации Лиги чемпионов обеспечил молдавский Шериф, который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб.