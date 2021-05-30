Рюдигер извинился перед Де Брюйне

30 мая 2021

Антонио Рюдигер и Кевин Де Брюйне, getty images

Немецкий защитник не хотел нанести травму бельгийцу.

В финальном поединке розыгрыша Лиги чемпионов Челси минимально обыграл Манчестер Сити благодаря голу Хаверца.

Одним из неприятных моментов встречи стала травма Кевина Де Брюйне в столкновении с Рюдигером, который уже извинился за случившееся.

"Мне очень жаль, что Де Брюйне получил травму. Конечно, я сделал это не намеренно — я уже общался с Кевином лично. 

Я действительно желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь, что мы очень скоро снова увидим его на поле", — написал немец в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Челси — Манчестер Сити.

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