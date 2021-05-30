Венгер: Манчестер Сити столкнулся с большой тактической проблемой против Челси

Французский специалист высказался о результате финала Лиги чемпионов.

​Челси подытожил футбольный год завоеванием кубка Лиги чемпионов УЕФА, в решающем поединке сломив сопротивление Манчестер Сити на португальском стадионе Дргау (1:0).

Легендарный экс-главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер поделился эмоциями от результата данного противостояния, объяснив причину поражения подопечных Хосепа Гвардиолы.

"Гвардиолу признали тренером года в Англии, потому что он выиграл Премьер-лигу в доминирующей манере, но финал — это всего лишь одна игра, и именно здесь вы должны проявить себя и сыграть на высоте".

"Финал для Манчестер Сити выдался не таким. Они уступили Челси уже трижды. Это усилило веру Челси в себя, а Манчестер Сити чувствовал себя неуверенно".

"Неизвестно, какие следы поражения оставляют в сознании, но в этом матче было видно: Челси был уверен, что сможет обыграть Манчестер Сити"

"Я должен отметить, что Тухель принял хорошее решение, когда чаще задействовал Маунта и Хаверца в обороне. Из-за этого Сити не мог найти выход в атаку через центр поля. Им приходилось играть широко на флангах, где Челси был довольно силен".

"В целом, Манчестер Сити столкнулся с большой тактической проблемой против Челси, с которой тренерскому штабу Гвардиолы так и не удалось разобраться. Они не были сбалансированы, не нашли способы для того, чтобы обострять, а все эти попытки Челси очень удачно нейтрализовал", — приводит слова Венгера Daily Mail.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Манчестер Сити — Челси вы можете на Football.ua.