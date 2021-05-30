Уокер: В финале Лиги чемпионов мы отдали все, чтобы фанаты Ман Сити нами гордились

Англичанин высказался о поражении от Челси в решающем матче ЛЧ.

​Челси подытожил футбольный год завоеванием кубка Лиги чемпионов УЕФА, в решающем поединке сломив сопротивление Манчестер Сити на португальском стадионе Драгау (1:0).

Крайний защитник "горожан" Кайл Уокер поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Вчера вечером мы отдали все, чтобы наши фанаты нами гордились. Мне очень жаль, что этого было недостаточно, чтобы привезти трофей домой".

"Мы вернемся сильнее. Спасибо за вашу поддержку", — написал Уокер в своем Twitter.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Манчестер Сити — Челси вы можете на Football.ua.