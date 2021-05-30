Перелом носа и левой глазницы — де Брюйне рассказал о последствиях столкновения с Рюдигером

Бельгиец рассказал о последствиях своей травмы в финале Лиги чемпионов.

Финальный поединок Лиги чемпионов УЕФА образца сезона-2020/21 для Манчестер Сити омрачило минимальное поражение от лондонского Челси (0:1), негативный фон которого серьезно усилило повреждение полузащитника "горожан" Кевина де Брюйне, которое он получил во время столкновения с защитником "синих" Антонио Рюдигера.

По итогу данного эпизода, бельгийского футболиста пришлось заменить на нападающего Габриэля Жезуса, а сам Кевин покидал пределы поля со внушительного размера гематомой на левом глазу.

Как сообщил сам футболист на следующий день после игры, ему удалось отделаться относительно "легкими" последствиями жесткого столкновения с головой соперника.

"Привет, ребята! Только что вернулись из больницы. Мой диагноз — перелом костей носа и левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Все еще разочарован вчерашним днем, но мы точно вернемся!", — сообщил футболист Манчестер Сити в своем аккаунте Twitter.

Стоит отметить, что Кевину де Брюйне уже в скором времени предстоит защищать цвета национальной сборной Бельгии, которая разомнется на Греции и Хорватии в товарищеских матчах, после чего отбудет на стартовую игру чемпионата Европы-2020 против России. Также, в квартете с "Красными дьяволами" присутствуют Дания и Финляндия.