Зинченко принял участие в голевой атаке Ман Сити: видео гола

04 мая 2021

Александр Зинченко, getty images

Украинский универсал вновь принес пользу своей команде.

Манчестер Сити в рамках ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов принимает на своем поле Пари Сен-Жермен.

"Горожане" открыли счет в матче по итогам атаки, в которой принял участие Александр Зичненко.

Украинский полузащитник получил мяч на левом фланге после выноса Эдерсона и прострелил в центр, откуда пробил Де Брюйне — соперник его попытку заблокировал, а вот остановить удар Мареза никто не смог.

Видео гола:

Матч Манчестер Сити — ПСЖ начался в 22:00 по киевскому времени. На Football.uaдоступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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