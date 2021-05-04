Зинченко выйдет в основе в матче Ман Сити — ПСЖ, Мбаппе — в запасе

В 22:00 на стадионе Сити оф Манчестер состоится ответный полуфинал Лиги чемпионов между Манчестер Сити и ПСЖ. Отметим, что украинский игрок английской команды Александр Зинченко выйдет с первых минут. Также не оставим без внимания отсутствие в старте лидера парижан Киллиана Мбаппе.
Ман Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко — Силва, Фернандиньо, Гюндоган — Марез, Де Брюйне, Фоден.
Запасные: Штеффен, Карсон, Аке, Стерлинг, Жезус, Агуэро, Ляпорт, Родри, Торрес, Менди, Канселу.
ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Диалло — Эррера, Верратти, Паредес — Ди Мария, Икарди, Неймар.
Запасные: Рико, Рандриамами, Керер, Мбаппе, Рафинья, Данилу, Кен, Сарабия, Кюрзава, Дракслер, Баккер, Дагба.
Напомним, первый матч закончился победой Сити со счетом 2:1. Football.ua проведет онлайн-трансляцию сегодняшнего поединка.