лента новостей

20:59

Кристенсен: Возможно, матч с Реалом самый важный в моей карьере

20:56

Зинченко выйдет в основе в матче Ман Сити — ПСЖ, Мбаппе — в запасе

20:30

Тухель: Без веры в свои силы у Челси не будет ни единого шанса

14:53

Манчестер Сити — ПСЖ: где смотреть матч

13:44

Реал Мадрид огласил заявку на ответную встречу с Челси

00:42

Верратти: Мы ждем очень красивой игры

23:29

Почеттино: Даже если Мбаппе не сможет сыграть, у нашей команды есть все, чтобы добиться победы

17:53

Стоунз: Противостоять сразу Мбаппе и Неймару — большой вызов для защитников

17:43

Флоренци: Если будем играть как в первом тайме в Париже, мы сможем одолеть Манчестер Сити

17:30

Гвардиола: У ПСЖ очень умный тренер. Я не знаю, что они будут делать