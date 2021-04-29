Зинченко — в команде недели Лиги чемпионов

29 апреля 2021

Александр Зинченко, Getty images

Украинец помог Ман Сити обыграть ПСЖ.

Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов завершились и УЕФА составила команду недели.

В ней нашлось место украинцу Александру Зинченко, ассист которого помог Манчестер Сити обыграть ПСЖ (1:2).

Отметим, что вместе с Зинченко в команду недели попали и другие игроки "горожан": Илкай Гюндоган, Эдерсон, Кевин Де Брюйне и Рияд Марез.

Ранее мы предлагали вам ознакомиться с реакцией СМИ и болельщиков на игру Зинченко в матче с ПСЖ.

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