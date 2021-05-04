Кроос: Нам надо создавать больше моментов, чем в первом матче

Полузащитник мадридцев прокомментировал грядущий матч.

В рамках ответного противостояния на стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА английский Челси на поле Стэмфорд Бридж будет противостоять испанскому Реалу, на фоне гостевой ничьей 1:1.

Немецкий полузащитник Тони Кроос обещает, что Реал отдаст все силы на поле.

"Нет сомнений в том, что мы будем предельно мотивированы и отдадим все силы без остатка. Это наша задача. Так работает футбол. Все решает то, какой уровень мы покажем на поле. Нам надо создавать больше моментов, чем в первом матче. Верю, что мы способны на это.

Мы знаем, на что способен Азар. Жаль, он не мог это показывать последние несколько месяцев. Сейчас его физическая форма гораздо лучше. Это значит, что он может снова играть на своем уровне. Такой футболист нужен в подобных матчах. Он может быть опасен для любой защиты", — приводит слова немца официальный сайт УЕФА.

Матч Челси — Реал состоится 5 мая, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.