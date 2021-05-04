Кристенсен: Возможно, матч с Реалом самый важный в моей карьере

Защитник Челси дал комментарий накануне ответной игры.

В рамках ответного противостояния на стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА английский Челси на поле Стэмфорд Бридж будет противостоять испанскому Реалу, на фоне гостевой ничьей 1:1.

Защитник Челси Андреас Кристенсен считает, что матч против Реала, возможно, самый важный в его карьере.

"Самый ли это важный матч в моей карьере? Вполне возможно. Он имеет огромное значение не только для меня, но и для всего клуба. Какого-то дополнительного давления на оборону нашей команды нет. Мы просто должны играть так, как играем обычно.

В нашем клубе об Эдене Азаре сохранились только хорошие воспоминания, здесь ничего не поменялось. Этот игрок всегда добавляет в игру радости. Я долго играл вместе с ним и видел, как он прогрессировал вместе с командой и передал это новому поколению.

Без мяча мы хотим быть самым ужасным соперником, но, как только получаем мяч, хотим играть в футбол. Это наш стиль. Жоржиньо в этом, пожалуй, лучший", — приводит слова Кристенсеа официальный сайт УЕФА.

Матч Челси — Реал состоится 5 мая, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.