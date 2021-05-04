Реал Мадрид огласил заявку на ответную встречу с Челси

Рафаэль Варан не отправился в Лондон на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.

В ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов лондонский Челси примет на своем поле мадридский Реал.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", подопечные Зинедина Зидана отправились в Лондон в составе из 23 футболистов.

Интересно, что в заявке Реала оказались защитники Серхио Рамос, Ферлан Менди и Марсело, которые рисковали по различным причинам не сыграть в ответной встрече с Челси, тогда как Рафаэль Варан получил травму и остался в Мадриде.

Вашему вниманию заявка Реала на поединок против Челси:

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.

Защитники: Милитан, Рамос, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Мигель.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас, Бланко.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано.