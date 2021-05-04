Реал Мадрид огласил заявку на ответную встречу с Челси

В ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов лондонский Челси примет на своем поле мадридский Реал.
Как сообщает пресс-служба "сливочных", подопечные Зинедина Зидана отправились в Лондон в составе из 23 футболистов.
Интересно, что в заявке Реала оказались защитники Серхио Рамос, Ферлан Менди и Марсело, которые рисковали по различным причинам не сыграть в ответной встрече с Челси, тогда как Рафаэль Варан получил травму и остался в Мадриде.
Вашему вниманию заявка Реала на поединок против Челси:
Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.
Защитники: Милитан, Рамос, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Мигель.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас, Бланко.
Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано.
Напомним, матч Челси — Реал Мадрид состоится в среду, пятого мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции
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