Зидан: У меня хорошее предчувствие

Главный тренер мадридцев дал комментарий перед матчем с Челси.

В рамках ответного противостояния на стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА английский Челси на поле Стэмфорд Бридж будет противостоять испанскому Реалу, на фоне гостевой ничьей 1:1.

Главный тренер мадридцев рад, что его команда сыграет в таком матче и верит в конечный успех.

"У меня хорошее предчувствие. Рады, что сыграем в таком матче. Знаем, чего завтра ждать и что должны сделать. Мы отдадим все силы без остатка.

Рамос? Я не скажу вам, будет ли он завтра играть. Он приехал сюда вместе с нами, а это значит, что с ним все в порядке. Это для нас важнее всего — чтобы наш лидер и капитан был с нами.

Мы здесь [в полуфинале] благодаря упорному труду и вере в свое дело, больше ничему. В футболе нет чудес. Мы должны играть в свой футбол. Все 90 минут или, возможно, больше. Мы хорошо готовы. Мы в полуфинале Лиги чемпионов, такие матчи не каждый день играешь. Мои игроки прекрасно подготовлены к тому, чтобы завтра сыграть как надо", — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Матч Челси — Реал состоится 5 мая, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.