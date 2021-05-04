Верратти: Мы ждем очень красивой игры

Полузащитник ПСЖ прокомментировал грядущий матч против Манчестер Сити.

Манчестер Сити примет на своем поле Пари Сен-Жермен в рамках ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов.

Марко Верратти уверен, что важной составляющей поединка станет психологическое состояние команды.

"Это матч, в котором каждый мечтает сыграть. Мы ждем очень красивой игры. Нам нужно сохранять спокойствие, показать характер и сыграть с своем стиле. Все это помогло нам дойти до полуфинала. Для успеха нужны все эти ингредиенты. Мы также должны контролировать эмоции. Судьбу матча могут решить детали.

Нужна правильная психология. Нужно показать характер. Нужно побеждать в дуэлях на поле. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно это все. Мы встречаемся с лучшими игроками, и такое противостояние никогда не пойдет полностью так, как вам хочется. Иногда все что нужно, это небольшой гениальный ход от Неймара или Мбаппе. Это может изменить игру.

Гвардиола хочет контролировать игру и ее темп, но мы должны сосредоточиться на себе. У нас отличная команда и отличный тренер. У нас будут возможности. Мы должны сохранять спокойствие и играть с умом. Нам не нужно никакого чуда — у "Сити" всего лишь небольшое преимущество. Мы должны придерживаться своего стиля игры", — приводит слова Верратти официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Манчестер Сити — ПСЖ состоится во вторник, четвертого мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.