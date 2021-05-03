Почеттино: Даже если Мбаппе не сможет сыграть, у нашей команды есть все, чтобы добиться победы

Главный тренер парижан дал комментарий перед матчем.

Манчестер Сити примет на своем поле Пари Сен-Жермен в рамках ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов.

Главный тренер парижан выразил надежду, что его команда сможет пройти дальше.

"Сегодня мы еще оценим состояние Мбаппе. Он будет заниматься индивидуально. Вечером посмотрим, как он себя чувствует и будет ли он готов сыграть, и затем примем решение. У нас большой состав, все игроки могут выполнить нашу задачу. Даже если Килиан не сможет сыграть, у нашей команды есть все, чтобы попытаться добиться победы.

Наша цель — лишить их мяча. С учетом качеств игроков наша команда тоже любит держать мяч, но сохраняя баланс между владением и переходными фазами. Мы будем играть агрессивно и постараемся хорошо использовать свои моменты. Нам нужно забить два гола. Это будет настоящая битва. Будет сложно, но мы должны быть готовы к этому.

Трудно просчитать, что именно нужно делать в такой игре. Сложно что-то прогнозировать. Футбол — это игра, которая всегда может удивить. Во время матча могут возникать ситуации, с которыми вы хорошо справляетесь, потому что работали над этим в течение сезона. Это конкретный метод, целая философия, и команда готова справиться с этими ситуациями.

Никакого дополнительного давления нет. Я видел Пепа во время его пресс-конференции, и он сказал, что чувствует себя спокойнее, чем когда-либо. То же самое и со мной. ПСЖ не так часто играл в полуфиналах в последние годы. Нужно просто наслаждаться этим, не нервничать, но подготовиться как можно лучше. Это единственный способ получить шанс на выход в финал", — приводит слова аргентинца официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Манчестер Сити — ПСЖ состоится во вторник, четвертого мая, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.