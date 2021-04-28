Реал избежал повторения своего антирекорда в Лиге чемпионов, единожды пробив в створ ворот Челси

Начиная с сезона-2003/04 хуже показатель был только против ПСЖ в сентябре 2019 года.

В первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов мадридский Реал разошелся миром с лондонским Челси на стадионе имени Альфредо Ди Стефано. Команды обменялись забитыми мячами, сохранив интригу вплоть до ответного матча.

Интересно, что свой мяч подопечные Зинедина Зидана забили после удара в створ ворот соперника, который стал единственным для "сливочных" за все 90 минут противостояния.

Начиная с сезона-2003/04 футболисты Реала в поединках Лиги чемпионов только один раз пробивали в створ ворот соперника меньше, чем это произошло в матче против Челси.

Худшим результатом "сливочных" в данном аспекте стала встреча против Пари Сен-Жермен в сентябре 2019 года. Тогда парижане не позволили оппонентам из мадридского гранда ни разу побеспокоить своего голкипера. Тогда парижский гранд также возглавлял нынешний наставник Челси Томас Тухель.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Челси вы можете на Football.ua.