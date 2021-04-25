Реал — Челси: где смотреть матч

Испанским клуб встретится с английским в Лиге чемпионов УЕФА.

В рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов мадридский Реал сыграет против английского Челси.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Реал Мадрид — Челси будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1.

Начало встречи запланировано 27 апреля, на 22:00 по киевскому времени.

Томас Тухель:

"Реал – главный клуб Лиги чемпионов за последние десять лет. Челси ожидает очень сложный и особенный матч. Важно, что мы выйдем на игру с ощущением уверенности в себе, веры, что мы способны бороться на таком уровне".