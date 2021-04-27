Винисиус: Хочу вписать свое имя в историю лучшего клуба мира — Реала

У молодого бразильца большие амбиции.

Нападающий Реала Винисиус Жуниор поделился воспоминаниями о четвертьфинальном поединке против Ливерпуля и поделился мыслями о своем будущем в стане "сливочных".

"Та игра была особенной. Я был очень счастлив, это точно были одни из самых важных голов в моей карьере. Но я не хочу останавливаться на этом. Я хочу забить в полуфинальных матчах и попасть в финал.

Я хочу вписать свое имя в историю лучшего клуба мира — Реала. Я счастлив находиться здесь.

Из-за отсутствия болельщиков играть тяжелее, ведь мы привыкли выходить на полный фанатов Бернабеу", – сказал бразильский форвард.

Напомним, что сегодня, 27 апреля, в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал на стадионе Альфредо ди Стефано в столице Испании будет принимать лондонский Челси. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.