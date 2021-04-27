Пулишич: Главное — получить удовольствие от полуфинала Лиги чемпионов

Вингер Челси высказался о матче против Реала в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

В первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал ожидает встреча с лондонским Челси. Атакующий полузащитник "пенсионеров" Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Главное, наслаждаться моментом. Полуфинал Лиги чемпионов случается не каждый день, и я уже несколько недель жду этого матча. Мы много готовились, но главное — получить удовольствие".

"Реал — клуб с богатейшей историей. Это великая команда, так что нам придется непросто. Мы уважаем соперника, но уверены в своих силах", — приводит слова Пулишича официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Реал — Челси состоится во вторник, 27 апреля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.