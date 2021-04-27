Реал — Челси. Накануне

Football.ua представляет вашему вниманию анонс первого матча полуфинала Лиги чемпионов.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал на поле стадиона Альфредо ди Стефано в столице Испании будет принимать лондонский Челси.

Реал — Челси

Вторник, 27 апреля, 22:00. Альфредо ди Стефано, Мадрид. Арбитр — Данни Маккели (Нидерланды). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1 и сервисе MEGOGO.

Как показывает практика прошлого раунда, стартовать дуэль с домашнего поединка против представителя Англии является не такой уж и плохой приметой для коллектива Зинедина Зидана. Во всяком случае, именно в Мадриде был заложен фундамент для дальнейшего вылета действующего чемпиона АПЛ, Ливерпуля (3:1). И если бы речь шла о прошлом сезоне, то можно было бы говорить о том, что раз уж "галактикос" удалось пройти команду Юргена Клоппа, то и с лондонским Челси проблем не должно возникнуть.

Если Реал попробует составить для себя подобную картину перед стартом домашнего поединка, то рискует получить серьезные проблемы. Коллектив Томаса Тухеля нынче явно не может восприниматься "подарком" ни для одной из команд европейского футбола. Немецкий специалист, имея на руках тот же набор футболистов, что и его предшественник — Фрэнк Лампард, сумел заставить работать лондонский механизм так, как нужное ему.

"Пенсионеры" в недавнем прошлом обыграли в дерби Вест Хэм (1:0), благодаря чему вновь вернулись в борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Борьба за отвоеванные позиции обещает стать для "синих" не менее жаркой, чем за победу в текущем розыгрыше главного клубного турнира Старого Света. И если уж Челси забрался на столь высокую стадию состязаний, то есть ли повод им опускать руки?

Впрочем, для Реала победа в текущем розыгрыше главного еврокубка не только дело чести, но и возможность подстраховать себя от волны критики на случай, если на внутренней арене защита титула таки не увенчается успехом.

Положение в клубном рейтинге УЕФА

Реал: 2

Челси: 12

Интересные факты

– Реал забивал первым в 7 из 8 своих последних матчей в Лиги чемпионов;

– Томас Тухель ни разу не проигрывал Зинедину Зидану, в четырех поединках (два во главе Боруссии Дортмунд, два — в ПСЖ) добившись одной победы и трех ничьих;

– Челси впервые за девять лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов, в то время как их соперники не были на данной стадии с 2018 года, а наставник "синих" достигал этого раунда в прошлом году по главе французского ПСЖ.

Ориентировочные составы

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Милитан, Начо — Модрич, Каземиро, Кроос — Асенсио, Бензема, Винисиус.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилвелл — Маунт, Хаверц — Вернер.

Не сыграют: Менди, Васкес, Вальверде, Рамос — Ковачич.

Комментарии тренеров перед матчем

Зинедин Зидан, главный тренер Реала

"Всегда самой сложной игрой является следующая, так как ты просто не знаешь, чего от нее ожидать. Лига чемпионов имеет особый статус для моего клуба, поэтому мы готовы к хорошему состязанию с соперником.

Я не думаю, что Челси выберет оборонительную тактику на первую игру. Это слаженный коллектив, который здорово атакует и защищается. Нам нужно сохранять концентрацию и создавать свои моменты. Если мы сыграем так, как хотим, то доставим соперникам очень много хлопот.".

Томас Тухель, главный тренер Челси

"Мы заслужили право быть в полуфинале, как и Реал. Мы заслуживаем это право не из-за политических решений или из-за нашего логотипа, а из-за пройденного длинного пути. Мне посчастливилось участвовать в турнире со стадии плей-офф, и мы смогли добиться результатов.

Стратегия состоит в том, чтобы быть самими собой. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше вы полагаетесь на свои сильные стороны, которые заставляют вас чувствовать себя комфортно. Надеюсь, мы не будем думать о новом формате и других темах завтра. Наша задача — быть лучшей версией себя на протяжении 90 минут в Мадриде.".