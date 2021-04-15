Каземиро: В Ливерпуле всегда приходится сложно

Бразилец высказался об игре на Энфилде.

Полузащитник Реала Каземиро поделился впечатлениями от ответного матча с Ливерпулем.

"Мы понимали, что после первого матча преимущество на нашей стороне, но все равно приехали за победой. Пришлось потратить много сил.

У Ливерпуля отличные команда и тренер. Но мы не почивали на лаврах и усердно трудились. В Ливерпуле всегда приходится сложно, но сегодня каждый из нас сделал свой вклад, каждый постарался на ура", — сказал бразилец.

Ранее защитник Реала Начо поделился мыслями о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам противостояния с Ливерпулем в 1/4 финала.