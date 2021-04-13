Санчо не поможет Боруссии Д в матче против Манчестер Сити

Футболист еще не оправился от повреждения.

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо не сможет помочь своей команде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Об этом сообщил главный тренер "шмелей" Эдин Терзич.

"Джейдон не сможет помочь нам в этой игре. Санчо изо всех сил старается вернуться как можно скорее. Конечно, мы хотели бы, чтобы он сыграл завтра, но его не будет. В процессе восстановления самое главное — не торопиться", — цитирует Терзича Yahoo Sports.

В начале марта Санчо получил травму бедра и восстанавливался около месяца. На данный момент англичанин приступил к тренировкам, но играть пока не готов.

К слову, Санчо — воспитанник Манчестер Сити, однако за основную команду так и не дебютировал.

Напомним, ответный матч между Боруссией Д и Манчестер Сити состоится 14-го апреля в Дортмунде. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

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