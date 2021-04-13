Терзич: Нужно будет пахать в поте лица и действовать отважно

Главный тренер Боруссии Д дал комментарий перед матчем с Манчестер Сити.

В рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА состоится встреча между дортмундской Боруссией и английским Манчестер Сити.

Эдин Терзич считает, что перед его командой стоит непростая задача, но он верит в своих подопечных.

"Все мы нисколько не сомневаемся в своих силах, но только этого для достижения результата будет недостаточно. Мы уже доказали, что нам по плечу биться с грандами. Завтра нам предстоит решить невероятно сложную задачу. Нужно будет пахать в поте лица и действовать отважно.

Эрлинг Холанд не забивал в последних матчах, но он был невероятно полезен для команды и сделал большой вклад в общее дело. Он без устали перемещается по полю, открывается под передачи. И вся наша команда надеется, что вскоре он начнет забивать снова.

Прогресс Джуда Беллингема никого не удивляет. Мы каждый день видим, как упорно он работает на тренировках. Это выдающийся талант. Отличный футболист, который еще очень молод. Мы поддерживаем его всеми возможными способами и верим, что помогаем его развитию наилучшим образом", — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Матч Боруссия Д — Манчестер Сити состоится 14 апреля. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.