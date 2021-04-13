Клопп: Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел

13 апреля 2021

Юрген Клопп, getty images

Главный тренер Ливерпуля дал комментарий накануне матча против Реала.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал предстоящую игру против мадридского Реала в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел, так что терять нам особо нечего. Мы предпримем попытку, это наша рабочая обязанность. Именно с такими мыслями мы подходим к этому матчу.

Я играл против Реала несколько лет назад с Боруссией. Мы проиграли 0:3. Журналисты после матча меня спрашивали, закончено все или нет. Я сказал, что скорее всего. В ответном матче мы повели 2:0. Игра гораздо важнее. Нам надо постараться просто выиграть, а там посмотрим.

Очень важно сыграть на ноль, но в этом отношении матч не особо отличается от любой другой игры. Игнорировать игру в обороне нельзя, за это наказывают. Но я не уверен, что в мире есть хоть одна команда, которая способна не дать Реалу создать ни одного момента.

Если сумеем сыграть острее, чем в Мадриде, а это возможно, ведь там мы почти ничего не создали, то посмотрим. Мы не можем гарантировать камбэки, тем более без болельщиков. Мы снова попробуем сами создать нужную атмосферу", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Встреча между Ливерпулем и Реалом состоится 14 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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