Клопп: Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел

Главный тренер Ливерпуля дал комментарий накануне матча против Реала.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал предстоящую игру против мадридского Реала в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел, так что терять нам особо нечего. Мы предпримем попытку, это наша рабочая обязанность. Именно с такими мыслями мы подходим к этому матчу.

Я играл против Реала несколько лет назад с Боруссией. Мы проиграли 0:3. Журналисты после матча меня спрашивали, закончено все или нет. Я сказал, что скорее всего. В ответном матче мы повели 2:0. Игра гораздо важнее. Нам надо постараться просто выиграть, а там посмотрим.

Очень важно сыграть на ноль, но в этом отношении матч не особо отличается от любой другой игры. Игнорировать игру в обороне нельзя, за это наказывают. Но я не уверен, что в мире есть хоть одна команда, которая способна не дать Реалу создать ни одного момента.

Если сумеем сыграть острее, чем в Мадриде, а это возможно, ведь там мы почти ничего не создали, то посмотрим. Мы не можем гарантировать камбэки, тем более без болельщиков. Мы снова попробуем сами создать нужную атмосферу", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Встреча между Ливерпулем и Реалом состоится 14 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.