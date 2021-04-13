Робертсон: Ливерпуль еще в игре, хоть и многие в нас не верят

Футболист рассказал об ответном матче против Реала.

Защитник Ливерпуля Энди Робертсон прокомментировал предстоящую игру против мадридского Реала в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Ливерпуль еще в игре, хоть и многие в нас не верят. Мы верим, что сможем добиться лучших результатов, и это дает нам шанс на борьбу.

Нам нужно стать лучше. Нам нужно оказать давление на опытную команду и посмотреть, как они с этим справятся", — цитирует Робертсона сайт УЕФА.

Встреча между Ливерпулем и Реалом состоится 14 апреля, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.

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