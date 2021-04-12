Челси — Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

Порту постарается взять реванш за поражение в первом матче.

В ответном поединке Челси будет отстаивать преимущество, заработанное в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Порту. Как и первая встреча, ответный матч пройдет на нейтральном поле в Севилье.

Где смотреть?

Текстовая трансляция матча Челси — Порту будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2 и сервисе MEGOGO. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Что говорили после первого матча?

Сержио Консейсао, главный тренер Порту: "После первого результата уже мало кто верит в нашу команду. Будет сложно, но мы постараемся сыграть достойно".

Томас Тухель, главный тренер Челси: "Игра против Порту получилась достаточно тяжелой. Были такие моменты, когда нам приходилось несладко. Но мы приняли это. У команды был хороший настрой, и мы добились отличного результата".

В каком настроении соперники подходят к противостоянию?

Уверенная победа существенно повысила шансы Челси на выход в полуфинал. Накануне в национальных первенствах Челси разгромил Кристал Пэлас на выезде (1:4), а Порту, также на выезде, переиграл Тонделу (0:2).

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