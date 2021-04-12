Челси — Порту: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА

12 апреля 2021

Фото Getty Images

Вашему вниманию трансляция ответного матча 1/4 финала.

В ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов Порту постарается взять реванш за поражение от Челси.

В первом матче английский клуб уверенно переиграл соперника со счетом 2:0 на нейтральном поле в Севилье. Ответная встреча также пройдет на Эстадио Рамон Санчес Писхуан.

 

Команды 9 раз встречались в еврокубках, и пока значительное преимущество на стороне англичан: 6 побед, 1 ничья и 2 поражения.

Матч Челси — Порту состоится во вторник, 13 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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