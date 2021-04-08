Маунт: Я постоянно работаю над ударами, это важная часть игры

Автор дебютного в турнире гола высказался о еврокубковой встрече.

Полузащитник Челси Мейсон Маунт поделился впечатлениями от победы над Порту в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором он отметился голом.

"Я забил в очень удачный момент. Я терпеливо ждал, получил хорошую передачу от Жоржиньо и очень рад, что забил. Я постоянно работаю над ударами, это важная часть игры, и я могу сделать ее еще лучше. Очень рад, нам было важно победить сегодня.

Мы знали, что игра будет сложной. Мы знали, как трудно против них играть. Мы делали своё дело и одержали уверенную победу, но это только первый матч. Ничего ещё не решено, через неделю они выйдут сражаться, и мы должны будем показать всё, на что способны.

Бен Чилуэлл продемонстрировал отменную выдержку, я думал, что он ударит с ходу, а он сначала обвёл голкипера — отлично сыграно. О нём будут говорить, и я рад за него", — сказал английский хавбек.

Напомним, что Маунт стал самым юным игроком Челси, забивавшим в плей-офф Лиги чемпионов.

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