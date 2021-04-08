Фабиньо — Пересу: Как же вам повезло с Винисиусом

08 апреля 2021

Фабиньо, getty images

Бразилец высоко отозвался о своем соотечественнике.

Между полузащитником Ливерпуля Фабиньо и президентом Реала Флорентино Пересом после первого четвертьфинального поединка Лиги чемпионов состоялся короткий диалог. 

Перес проходил мимо, когда хавбек мерсисайдцев стоял рядом со своим соотечественником Винисиусом Жуниором, оформившим в той игре дубль. 

Функционер обратился к Фабиньо: "Ты играл правого защитника в нашей молодежке". Фабиньо ответил: "Да, но если бы я делал это сейчас... Как же вам повезло с Винисиусом".

Напомним, что Винисиус Жуниор забил за Реал в плей-офф Лиги чемпионов в 20 лет 268 дней, а еще раньше это сделать сумел лишь один игрок.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Источник: Marca

Команды
статьи по теме:
Микель Артета, Getty Images 12 марта 2021 Артета: Арсеналу нужно перестать совершать ошибки
Николас Тальяфико, getty images 19 февраля 2021 Аякс удивил Лилль в конце матча, Хоффенхайм и Мольде выдали перестрелку
getty images 20 марта 2021 Бензема и Винисиус составят дуэт форвардов Реала в матче против Сельты
Винисиус Жуниор, getty images 17 марта 2021 Винисиус — о победе над Аталантой: Сам я должен еще прибавлять, но сейчас я радуюсь нашей общей победе
Винисиус, getty images 02 марта 2021 Винисиус провел 100 матчей за Реал — только двум удавалось это в более молодом возрасте
Винисиус Жуниор, Getty Images 10 февраля 2021 Винисиус: Я действительно в хорошей форме
Флорентино Перес, Getty Images 03 апреля 2021 Матч против Эйбара станет 1000-м для Флорентино Переса
Флорентино Перес, Getty Images 01 апреля 2021 Перес обратился к Избирательному совету Реала с просьбой назначить дату выборов нового президента клуба
Винисиус Жуниор, getty images 04 апреля 2021 ПСЖ интересуется Винисиусом Жуниором
Реал — Эйбар, Getty Images 03 апреля 2021 Реал поздравил Переса с 1000-м матчем у руля клуба уверенной победой над Эйбаром
Карлос Винисиус, getty images 18 марта 2021 Тоттенхэм не собирается выкупать Карлоса Винисиуса
Турция — Нидерланды, Getty Images 24 марта 2021 Турция шокировала Нидерланды в голевой перестрелке
 
 Rambler's Top100