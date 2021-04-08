Фабиньо — Пересу: Как же вам повезло с Винисиусом

Бразилец высоко отозвался о своем соотечественнике.

Между полузащитником Ливерпуля Фабиньо и президентом Реала Флорентино Пересом после первого четвертьфинального поединка Лиги чемпионов состоялся короткий диалог.

Перес проходил мимо, когда хавбек мерсисайдцев стоял рядом со своим соотечественником Винисиусом Жуниором, оформившим в той игре дубль.

Функционер обратился к Фабиньо: "Ты играл правого защитника в нашей молодежке". Фабиньо ответил: "Да, но если бы я делал это сейчас... Как же вам повезло с Винисиусом".

Напомним, что Винисиус Жуниор забил за Реал в плей-офф Лиги чемпионов в 20 лет 268 дней, а еще раньше это сделать сумел лишь один игрок.

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