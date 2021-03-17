Винисиус — о победе над Аталантой: Сам я должен еще прибавлять, но сейчас я радуюсь нашей общей победе

17 марта 2021

Винисиус Жуниор, getty images

Бразилец высказался о победе в еврокубковой встрече.

Нападающий Реала Винисиус Жуниор прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Аталантой.

"Важно то, что мы победили. Сам я должен еще прибавлять, но сейчас я радуюсь нашей общей победе. Надеюсь, своим следующим моментом я воспользуюсь.

Всегда приятно на душе, когда выложился без остатка, а когда наступает черед таких важных матчей, приятнее вдвойне. Я изо дня в день упорно тружусь, чтобы становиться лучше", – цитирует форварда официальный сайт УЕФА.

Ранее полузащитник Реала Лука Модрич прокомментировал поединок Аталантой.

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