Раньше только Рауль: Винисиус забил за Реал в плей-офф Лиги чемпионов в 20 лет 268 дней

Футболист оформил дубль в игре против Ливерпуля.

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский Реал принимает английский Ливерпуль.

Счет в матче открыл вингер "сливочных" Винисиус, который прошил Алиссона после филигранного пса от Тони Крооса.

Таким образом футболист вошел в историю Реала. Он поразил ворота соперника за клуб в плей-офф ЛЧ в 20 лет и 268 дней.

Лишь легенде клуба Раулю удавалось сделать подобное в более раннем возрасте - 18 лет и 253 дня.

К слову, этот дубль стал первым для Винисиуса в футболке мадридского Реала.

Также отметим, что на 65-й минуте бразилец забил вновь. Оба его гола можно посмотреть на Football.ua.

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