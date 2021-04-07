День в истории: как Динамо и Бавария выдали феерию в полуфинале Лиги чемпионов

Вспоминаем исторический матч "бело-синих" против мюнхенского гранда, который состоялся ровно 22 года назад.

Ровно 22 года назад, 7 апреля 1999-го состоялся исторический и один из самых драматичных поединков в истории киевского Динамо, который прошел в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Тогда "бело-синие" в третий раз в своей истории вышли в 1/2 финала самого престижного еврокубка, а на пути к заключительному поединку турнира у них стояла мюнхенская Бавария.

Первая встреча подопечных Валерия Лобановского и коллектива Оттмара Хитцфельда состоялась на киевском стадионе НСК Олимпийский, где команды продемонстрировали настоящую голевую феерию, отправив в ворота друг друга по три мяча.

За киевлян тогда дублем отметился Андрей Шевченко и гол на свой счет записал Виталий Косовский, тогда как спасти Баварию от поражения удалось благодаря взятиям ворот в исполнении Тарната, Эффенберга и Янкера.

"Я поблагодарил всех наших футболистов за игру, они играли эффективнее немцев. У меня сложилось впечатление, что динамовцы не представляли, что могут забить "Байерну" 6-8 мячей. Игра получилась интересной: наша команда имела много голевых моментов, вторая проявила волю и характер.

Но если говорить о конечном результате, то "Байерну" очень повезло. При подготовке к матчу мы имели на вооружении не одну какую-то тактику, а их набор. Опытные игроки сами знают, что им делать в любой ситуации.

Естественно, я не говорил что надо обязательно идти вперед и забивать четвертый мяч. Игра нашей команды исходила из того, как играет соперник. А он в данной ситуации сыграл в авантюру, и сейчас немцы смело могут утверждать, что это себя оправдало. Попытались действовать, используя все необходимое. Но допускать такие грубейшие ошибки в защите", - заявил Валерий Лобановский после игры.

"За шаг до финала", — именно так принято называть данное противостояние, ведь результат первого матча позволил игрокам Баварии сыграть в свою игру в ответной встрече и оставить киевское Динамо без финала Лиги чемпионов.

Динамо — Бавария 3:3

Голы: Шевченко, 16(1:0), 43 (2:0), Косовский, 50 (3:1) — Тарнат, 45 (2:1), Эффенберг, 78 (3:2), Янкер, 90 (3:3).

Динамо: Шовковский, Лужный, Головко, Ващук, Каладзе, Гусин, Хацкевич (Кирюхин, 80), Белькевич, Косовский, Шевченко, Ребров.

Бавария: Кан, Маттеус, Баббель, Куффур, Штрунц, Тарнат, Йеремис, Эффенберг, Салихамиджич, Янкер (Али Даеи, 90), Шолль (Циклер, 72).

Предупреждения: Лужный — Штрунц, Куффур